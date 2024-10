Enel diz que 900 mil clientes continuam sem energia em SP

Cerca de 900 mil clientes continuam sem energia na manhã deste domingo, 13, mais de 32 horas depois da tempestade que atingiu a Grande São Paulo. A Enel não estabeleceu prazo para a retomada do serviço e afirmou que, em alguns casos, é preciso reconstruir “trechos inteiros da rede”.

“No momento, cerca de 900 mil clientes estão afetados, ou quase 11% da base de clientes da distribuidora. Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede”, informou a concessionária.

Segundo a empresa, até as 8h de domingo, cerca de 1,2 milhão de consumidores tiveram o serviço restabelecido. Só na capital paulista, 552 mil seguem sem luz. Entre os municípios mais afetados estão São Bernardo do Campo, com 60 mil unidades, Cotia, com 59 mil, e Taboão da Serra, com 55 mil.

A companhia disse que acionou seu plano emergencial na noite de sexta-feira, 11, quando as chuvas acompanhadas de ventos de mais de 100 km/h atingiram a Grande São Paulo. Também informou que está atuando com cerca de 1,6 mil técnicos em campo, mas trabalha para ampliar o contingente com a chegada de funcionários do Rio de Janeiro, Ceará e outras distribuidoras.

“A Enel Distribuição São Paulo reitera que segue trabalhando dia e noite com reforço das equipes de campo para restabelecer o serviço para todos”, declarou, sem informar a previsão para normalizar o serviço. Na sexta, mais de 2,1 milhões de consumidores tiveram o fornecimento de energia interrompido na capital e região metropolitana. A chuva causou sete mortes no estado, segundo a Defesa Civil.

Procon

O Procon-SP informou que vai notificar a Enel para que explique os motivos da demora para restabelecer o fornecimento de energia. “O órgão também monitora relatos de problemas em cidades do interior, atendidas por outras concessionárias para igualmente notificá-las, bem como está atento a impactos em hospitais e instalações médicas e de saúde, incluindo residências nas quais há equipamentos de suporte à vida”.

Governo de SP alerta que pode faltar água

Em comunicado enviado na noite deste sábado, o governo de São Paulo informou que a falta de energia elétrica afetou a rede de distribuição da Sabesp e que há risco ao abastecimento de água em algumas áreas. Além da capital e região metropolitana, foi registrado impacto na distribuição em São Roque, Araçariguama, Boituva e Torre de Pedra, no interior do estado.