Empresário que delatou o PCC é morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos

Um tiroteio na tarde desta sexta-feira, 8, deixou um morto e outros três feridos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os disparos ocorreram na entrada do Terminal 2 e provocaram a intervenção da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros.

A vítima é o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos, que teria sido jurado de morte pela principal facção criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC). Neste ano, ele fechou um acordo de delação premiada com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.

Gritzbach seria procurado pelo PCC por ser apontado como mandante do assassinato de Anselmo Becheli Santa Fausta, o “Cara Preta”, e seu motorista Antônio Corona Neto, o “Sem Sangue”.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHHP) é responsável pela investigação do homicídio que ocorreu nesta sexta-feira. A empresa responsável pela operação dos terminais informou que “a Polícia foi prontamente acionada, assim como a equipe médica do aeroporto”.

Testemunhas publicaram nas redes sociais vídeos que mostram o caos no terminal logo após os disparos. Segundo relatos, foram mais de 20 tiros.

Outro atentado

Outro atentado a tiro, no ano passado, tentou atingir o empresário durante as celebrações de Natal. Ele estava na sacada de seu apartamento no Jardim Anália Franco, bairro de alto padrão, na Zona Leste de São Paulo. O tiro não atingiu Gritzbach nem os familiares que estavam no local. Segundo as investigações, o disparo de arma de fogo partiu de um prédio em frente ao que o alvo comemorava a festividade de fim de ano.

No fim de agosto deste ano, Gritzbach foi alvo de operação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro, que tinha como alvos postos de combustíveis e empresas de logística. Na ocasião, os agentes visitaram endereços em Guarulhos e na Zona Leste da capital, entre os quais da Porte Engenharia, empresa que Gritzbach já atuou como diretor.