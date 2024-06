Em protesto há seis meses, servidores ambientais farão ato contra governo

Servidores do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama, do ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro organizam uma paralisação nacional para a próxima quarta-feira, 5, data em que é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Entidades que representam a categoria planejam atos em todos os estados e no Distrito Federal para reivindicar reajuste salarial, reestruturação de carreiras e melhores condições de trabalho.

A mobilização dos funcionários do Ibama e do ICMBio já dura seis meses. Desde janeiro, eles suspenderam a maioria das ações de fiscalização ambiental e focam apenas em atividades internas e burocráticas.

Em maio, o governo fechou um acordo com os servidores públicos federais para reajuste de benefícios, como auxílio-alimentação e plano de saúde. O aumento salarial, porém, ficou apenas para 2025 e 2026. A proposta foi rechaçada pelos servidores ambientais, que decidiram manter a paralisação.

“A mobilização é uma resposta ao governo federal, que iniciou as negociações em outubro de 2023 e não avançou, apesar das contrapropostas elaboradas pelos servidores”, diz a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema).

Na última sexta-feira, 21, a entidade enviou um oficio ao Ministério do Meio Ambiente para informar sobre os protestos do dia 5. “Também solicitamos à ministra Marina Silva e aos presidentes do Ibama, ICMBio e SFB que reconheçam publicamente em seus discursos a importância dos servidores ambientais e a necessidade urgente de reestruturação e valorização da carreira”, afirma.

Degradação na Amazônia

Segundo a Ascema, a área de degradação florestal da Amazônia (eliminação parcial da vegetação por atividades como queimadas, garimpo e extração de madeira) aumentou quase dezessete vezes no primeiro quadrimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado.

A área de degradação passou de 408 km² em 2023 para 7.340 km² em 2024, representando um aumento de 1.699%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A entidade atribui a situação ao fenômeno El Niño, mas também ao orçamento da gestão ambiental e à ausência de fiscalização durante a paralisação dos servidores.