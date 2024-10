Eleições: quem está na liderança em cidade emergente do interior de Goiás

O ciclo de desenvolvimento que vem tomando conta de Goiás nos últimos anos espalhou uma onda de progresso por várias cidades do interior do estado. Localizada a 35 quilômetros da capital, Hidrolândia, com apenas 20 000 habitantes, entrou recentemente para a lista de municípios com maior potencial de crescimento. A cidade é rica em reservas de água, está atraindo investimentos de empresas e entrou no mapa turístico com a inauguração do Dream Park, complexo aquático com 57 000 metros quadrados de área.

Nas eleições de 2024, o nome favorito para comandar a prefeitura nos próximos quatro anos é o de Luan Xavier, do PSB. Segundo sondagem divulgada neste sábado, 5, pelo Instituto Paraná Pesquisas, ele lidera a disputa municipal com 49,2% das intenções de votos. O rival mais próximo dele é Jerbinho do Totonho, do Podemos, com 38%. Bem atrás vem Dr Zé Ivan Mororó, do PT, com apenas 4,3%.

O Instituto Paraná Pesquisas realizou o levantamento entre os dias 01 e 04 de setembro de 2024 com um total de 510 eleitores.

começou a colocar no mapa vários municípios emergentes do e