Eleições: prefeito é franco favorito a novo mandato em Maranguape (CE)

O prefeito Atila Camara (PSB) tem ampla vantagem na busca por um novo mandato à frente da prefeitura de Maranguape, oitava maior cidade do Ceará (109 mil habitantes), segundo levantamento feito entre os dias 21 e 24 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 25.

De acordo com a pesquisa, Atila Camara tem 59,2% das intenções de voto, seguido por Samara Bezerra (PRD), com 16,3%, e Lucilvio Girão (PSD), com 12,5%. Dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Samara e Girão estão empatados tecnicamente.

Entre os entrevistados, 6,6% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,5% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa ouviu 640 eleitores em Maranguape e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº CE-00419/2024.