Eleições: o patrimônio milionário declarado por Zilu Camargo e Luisa Mell

A disputa pelas cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo neste ano tem ao menos duas celebridades na disputa: Zilu Camargo, ex-mulher do cantor sertanejo Zezé di Camargo, e Luisa Mell, conhecida pelo ativismo em defesa dos direitos dos animais. As influenciadoras já registraram as candidaturas e declararam, cada uma, mais de 8 milhões de reais em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ambas se filiaram ao União Brasil para disputar as eleições de outubro. Zilu informou ao Tribunal que tem um patrimônio de 8,68 milhões de reais, incluindo sete apartamentos em Goiânia, uma casa em Barueri (SP) e participações em empresas construtoras e imobiliárias. A influenciadora, que morava nos Estados Unidos, voltou ao Brasil no início deste ano.

Já Luisa Mell declarou 8,87 milhões de reais em bens ao TSE. Ela afirma ser proprietária de uma Land Rover avaliada em 273 mil reais. Segundo o TSE, a maior parte do valor declarado está concentrado em aplicações financeiras e saldos bancários, incluindo 1 milhão de reais em uma conta corrente em Nova York e 1,6 milhão de reais em Letras de Crédito Imobiliário em um banco brasileiro. Além disso, a ativista detém 100% do capital social da empresa Mell Zabo, avaliado em 3,8 milhões de reais

Em entrevista ao jorna O Estado de S. Paulo, ela disse que a condição para se candidatar foi que o partido apoiasse as causas animal e ambiental. “Milton [Leite, presidente municipal do União Brasil] condicionou apoio ao Nunes à criação da Secretaria de Proteção Animal e Proteção aos Mananciais. Duas pautas importantes para mim”, afirmou

Bolsonaristas

A lista de candidatos do União Brasil em São Paulo tem outros nomes conhecidos, como Adrilles Jorge, ex-comentarista da Jovem Pan, e a médica Nise Yamaguchi, ambos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O partido não lançou candidato a prefeitura e adiou a decisão sobre apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na capital, mas deve confirmar a aliança com o emedebista.