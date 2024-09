Eleições: MDB lidera contra bolsonarista na 3ª maior cidade do Mato Grosso

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade de Rondonópolis, terceira maior do Mato Grosso, tem dois deputados estaduais no páreo para a prefeitura. Segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 6, a corrida é liderada por Thiago Silva (MDB), com 40,8% das intenções de voto, contra 29,3% de Cláudio Ferreira (PL).

A candidatura de Silva, que foi vereador em Rondonópolis e cumpre hoje seu segundo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), conta com forte apoio do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Ferreira, por sua vez, estreou no Legislativo estadual em 2023 pelo PTB (hoje PRD) e migrou no início da legislatura para o PL, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral na corrida à prefeitura.

Em seguida, aparece na pesquisa o ex-secretário municipal de Habitação, Paulo José (PSB), com 16,5% do eleitorado. O gestor é a aposta do atual prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição, como seu sucessor no Executivo municipal. Não há possibilidade de segundo turno em Rondonópolis, uma vez que a cidade possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 600 eleitores em Rondonópólis entre os dias 2 e 5 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é MT-05975/2024.