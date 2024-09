Eleições: ex-prefeito do PSD lidera disputa isolado em Guaratinguetá

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o município de Guaratinguetá, na região paulista do Vale do Paraíba, tem um claro favorito nas urnas. O ex-prefeito Júnior Filippo (PSD) lidera a corrida eleitoral com 40% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira, 12, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, aparece a vereadora Daniele Dias (Republicanos), com 26,2% dos votos, seguida pelo atual vice-prefeito Régis Yasumura (PL), com 20,2%. Dentro da margem de erro de 3,9 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico entre os dois candidatos na segunda posição.

Em terceiro lugar, também tecnicamente empatados, aparecem Fábio Selles (PT), com 2%, e Thales Gayean (PSOL), com 0,8%. Votos brancos e nulos somam 6,8%, e outros 4,2% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

O atual prefeito, Marcus Soliva (PL), está no segundo mandato consecutivo à frente da prefeitura de Guaratinguetá e não pode disputar a reeleição. Não há possibilidade de segundo turno no município, que possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 650 eleitores em Guaratinguetá entre os dias 8 e 11 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,9 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é SP-05997/2024.