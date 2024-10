Eleições: empate tríplice na disputa pelo maior polo do agronegócio do PR

A cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, desperta atenção no estado por alguns fatores. É a maior em área territorial e goza do status de ser o polo mais rico do agronegócio local. Com tais predicados, não é de espantar que esteja ocorrendo uma disputa renhida nas eleições deste ano pelo controle do Poder Executivo da cidade que possui cerca de 190 000 habitantes.

Segundo sondagem divulgada neste sábado, 5, pelo Instituto Paraná Pesquisas, às vésperas do pleito há um empate tríplice na disputa pela prefeitura. De acordo com o levantamento, o candidato do PT, Dr. Antenor, lidera numericamente a corrida, com 29,4% das intenções de votos. Em segundo lugar está Celso Góes, do Cidadania, com 28,3%. O terceiro colocado é Denilson Baitala, do PL (27,2%). Considerando-se a margem de erro de 3,8 pontos da pesquisa, há um empate tríplice na disputa.

As entrevistas para a produção da pesquisa foram realizadas entre os dia 1 e 4 de outubro. Foram ouvidos 710 eleitores e o grau de confiança do levantamento é estimado em 95%.