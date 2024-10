Eleições: candidatos de Bolsonaro e Lula empatam em Fortaleza

A largada para o segundo turno das eleições municipais em Fortaleza começou acirrada. Numericamente, o deputado federal André Fernandes (PL) lidera a corrida com 48,1% das intenções de voto, contra 43% do deputado estadual Evandro Leitão (PT), de acordo com levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 11.

Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp), contudo, o cenário é de empate técnico entre os dois candidatos que disputam a maior cidade do Nordeste e quarta mais populosa do Brasil. Votos brancos e nulos chegam a 4,9% do eleitorado na capital do Ceará, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Disputa leva Bolsonaro e Lula ao ringue

Fortaleza é uma das duas capitais brasileiras onde PT e PL se enfrentam diretamente no segundo turno das eleições — o outro embate frontal ocorre em Cuiabá, no Mato Grosso. No primeiro turno, André Fernandes recebeu 40,2% dos votos válidos e Evandro Leitão pontuou 34,3%, o equivalente a uma diferença de 82 mil eleitores nas urnas.

Fernandes tem como principal cabo eleitoral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que declarou apoio público ao candidato e se reuniu com o parlamentar em Brasília na última quarta-feira, 9. O ex-youtuber tem 26 anos de idade e exerce atualmente seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Continua após a publicidade

Leitão, por sua vez, conta a seu favor o endosso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — o presidente viaja a Fortaleza para inaugurar unidades do programa Minha Casa, Minha Vida nesta sexta-feira, 11, e deve participar de ato de campanha do aliado na capital cearense. A candidatura do petista é apadrinhada também pelo governador Elmano de Freitas e pelo ex-governador Camilo Santana, atual ministro da Educação, ambos do PT.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Fortaleza entre os dias 7 e 10 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é º CE-02898/2024.