Eleições: bolsonarista e ex-deputado do União lideram em Barra Mansa

Às vésperas das eleições municipais em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, o vereador Luiz Furlani Filho (PL) lidera a corrida pela prefeitura com 39,4% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta quarta-feira, 2, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, a curta distância do primeiro colocado, aparece o ex-deputado estadual Marcelo Borges, conhecido como Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), com 31,7% do eleitorado. O cenário não chega a configurar empate técnico — porém, no limite da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), a diferença entre os dois rivais é de apenas 0,1 ponto.

Em seguida surgem os nomes de Thiago Valério (PDT), com 11,7%, e Petterson Magno (PSOL), com 2,2%. Votos brancos e nulos somam 9,3% do total, e outros 5,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno em Barra Mansa, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

Aliado do clã Bolsonaro

Como principal cabo eleitoral à prefeitura de Barra Mansa, Furlani conta com o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho “Zero Um” do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além do endosso do parlamentar, o vereador bolsonarista é apadrinhado também pelo atual prefeito, Rodrigo Drable (Solidariedade).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 690 eleitores em Barra Mansa entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é RJ-01143/2024.