Eleições: aliado de Ratinho Júnior lidera na 2ª maior cidade do Paraná

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade de Londrina, segunda maior do estado do Paraná, tem um amplo favorito para chefiar a prefeitura pelos próximos quatro anos. O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) lidera com folga a corrida eleitoral com 41,1% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, aparece a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal (PP), com 15,5% do eleitorado; ela é seguida pelo deputado estadual Tercílio Turini (MDB), com 9%, e pelo ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), com 8,9%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp) da pesquisa, o cenário é de empate técnico triplo na segunda posição da disputa.

Os demais candidatos no ranking são Nelson Villa (PSDB), com 6,3% das intenções de voto; Diego Garcia (Republicanos), com 3,9%; e Isabel Diniz (PT), com 3,2%. Votos brancos e nulos somam 6,8% do total, e outros 5,2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Ratinho Júnior fortalece candidatura de aliado

O deputado estadual Tiago Amaral, que cumpre atualmente seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), tem como principal cabo eleitoral o governador Ratinho Júnior (PSD), padrinho declarado do parlamentar na briga pela prefeitura de Londrina.

Maria Tereza, por sua vez, é a aposta para a sucessão do prefeito e colega partidário Marcelo Belinati (PP), que exerce atualmente o segundo mandato consecutivo à frente do Executivo londrinense e não pode disputar a reeleição. A seu favor, ela conta com a alta popularidade da gestão municipal de Belinati, que soma 71,3% de aprovação, segundo o levantamento.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Londrina entre os dias 19 e 22 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-08723/2024.