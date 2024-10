Eleições: aliado de Ratinho Júnior lidera na 2ª maior cidade do Paraná

Faltando apenas três dias para o segundo turno das eleições municipais em Londrina, o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) lidera a disputa pela prefeitura com 49,4% das intenções de voto. O levantamento eleitoral na segunda maior cidade paranaense foi publicado nesta quinta-feira, 24, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Maria Tereza Paschoal (PP), secretária de Educação de Londrina, aparece em seguida com 39,5% do eleitorado. Votos brancos e nulos representam 6,9% do total, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Considerando somente os votos válidos (excluindo nulos e indecisos), o deputado totaliza 55,6% dos eleitores ante 44,4% da secretária.

O cenário é praticamente o mesmo desenhado pelo levantamento anterior do Paraná Pesquisas, divulgado há uma semana, em 18 de outubro. Na comparação, Amaral oscilou 0,5 ponto percentual (pp) para baixo e Maria Tereza cresceu 1,2 ponto junto ao eleitorado.

No primeiro turno das eleições, Amaral terminou com 42,69% (113.032) dos votos válidos, enquanto Maria Tereza conquistou 23,64% (62.590) do eleitorado nas urnas.

Governador endossa deputado à Prefeitura

Tiago Amaral é aliado do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que declarou apoio à candidatura do deputado estadual e colega partidário desde o início do período de campanha eleitoral. No primeiro turno, o parlamentar recebeu também o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por sua vez, Maria Tereza Paschoal é a aposta sucessória do atual prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), que exerce o segundo mandato consecutivo e não pôde se candidatar à reeleição. Antes de assumir a secretaria de Educação londrinense, a professora foi vice-prefeita do município paulista de Ourinhos, a 163 quilômetros de distância.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Londrina entre os dias 20 e 23 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-03999/2024.