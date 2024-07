Eleições 2026: qual candidato iria melhor em um embate direto com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provável candidato à reeleição em 2026 – em busca de um quarto mandato presidencial –, deverá ser o adversário a ser batido na disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto daqui a dois anos. A grande pergunta nos bastidores políticos do centro à direita é: quem seria o melhor candidato para enfrentá-lo em um confronto direto em um eventual segundo turno?

O instituto Paraná Pesquisas mediu algumas probabilidades, entre elas a de Lula enfrentar o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, mas que tenta reverter a situação na Justiça

No confronto entre os dois últimos presidentes em um eventual segundo turno, Lula teria 44,1% das intenções de voto contra 41,9% do ex-presidente. Outros 9,1% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 4,9% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Michelle x Lula

Se a adversária do petista fosse a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, hoje um cenário improvável, Lula também levaria vantagem: teria 44,3% contra 39,1% da esposa de Bolsonaro. Outros 11,3% declararam que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,4% não souberam ou não responderam.

O instituto também fez uma simulação atrelando diretamente o nome de Michelle ao apoio de Bolsonaro. Nesse caso, a vantagem do petista diminui e ficaria dentro da margem de erro: ele teria 43,8% contra 40,2% da ex-primeira dama. Outros 10,7% votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,3% não souberam ou não responderam.

Tarcísio x Lula

Se o candidato for o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje tido como o mais forte candidato a ser o substituto de Bolsonaro caso ele permaneça fora do páreo, Lula também tem pequena vantagem: 44,4% contra 36,2% do rival, enquanto 5,2% dos eleitores não souberam ou não responderam e 14,1% indicaram que votariam em branco, nulo ou nenhum.

O Paraná Pesquisas também fez uma simulação atrelando diretamente o nome de Tarcísio ao de Bolsonaro. Nesse caso, Lula teria 44,2% contra 38,5%, enquanto 12,9% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, e 4,4% não souberam ou não responderam.

Primeiro turno

De acordo com a mesma pesquisa, se Jair Bolsonaro pudesse concorrer novamente ao Planalto no primeiro turno, com outros candidatos na disputa, ele ficaria com 36,9% dos votos contra 38,3% de Lula, o que configura empate técnico. O levantamento mostra que o percentual de intenção de votos no petista oscilou para cima em relação ao levantamento feito em março – veja a matéria completa aqui.