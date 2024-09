Detran-SP ganha prêmio internacional de inovação em serviços públicos

Em um passado não muito distante, o Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) ocupava um lugar de destaque na relação de serviços públicos mais ineficientes do país. Bater às portas do órgão para solicitar qualquer serviço, mesmo os mais simples, era pesadelo na certa. A experiência incluía disputar espaço com despachantes em filas intermináveis dentro do labirinto burocrático comandado por funcionários públicos de má vontade. Felizmente, o padrão de atendimento do Detran-SP mudou radicalmente com a digitalização dos serviços nos últimos anos.

A transformação foi tão grande que o Detran-SP é visto hoje como bom exemplo em desenvolvimento de novos produtos, algo inimaginável há algumas décadas. Exemplo disso foi o prêmio que acaba de ser conquistado pelo órgão com a ferramenta Transferência Digital de Veículos (TDV). Ela venceu o prêmio internacional 2024 de inovação em serviços públicos na região das Américas da Gartner Eye on Innovation Awards for Government. O evento é promovido pela Gartner, conceituada consultoria mundial de tecnologia. O Brasil não conquistava um prêmio desse tipo desde 2021.

Implementada em março, a TDV eliminou a necessidade de deslocamento e de apresentação de documentos em formato físico para fazer a transferência de veículos. Por automatizar com reconhecimento facial, assinatura digital e pagamento via pix um processo que demandava dias, reduziu o prazo para poucos minutos – em alguns casos, apenas 19 segundos.

Disponível no rol de serviços do Poupatempo em São Paulo, a TDV foi desenvolvida pelo Detran-SP em parceria com a Secretaria de Gestão e Governo Digital e é operacionalizada pela Prodesp. “A TDV é uma das ações do governo na transformação digital do Estado, com serviços mais ágeis e com ampla transparência“, afirma Caio Paes de Andrade, secretário de Gestão e Governo Digital.