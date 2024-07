Desafeto de Lula lidera corrida à prefeitura no berço político do petista

Na virada da década de 1970 para a de 1980, o município de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, teve a história marcada como berço político do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quarenta anos depois, contudo, o eleitorado do tradicional reduto vermelho tem como favorito à prefeitura um dos mais ferrenhos opositores ao petista no Congresso: o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que lidera a corrida eleitoral com 28% das intenções de voto, segundo levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 31.

Em seguida, aparecem na pesquisa o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos), com 19,2%; a empresária Flávia Morando (União), sobrinha do atual prefeito Orlando Morando (PSDB) — que está no segundo mandato e não pode disputar a reeleição –, com 17,6%; e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), aliado de Lula, com 15,9%. Dentro da margem de erro de 3,7 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico em segundo lugar.

Apesar de manter a liderança, Manente vem perdendo vantagem contra o grupo de adversários na corrida ao Executivo municipal. No levantamento anterior do Paraná Pesquisas, publicado em maio, o líder da bancada partidária do Cidadania aparecia com 31,8% da preferência dos eleitores, enquanto os três nomes que disputam a vice-liderança no pleito ficavam entre 12,9% e 17,4%.

Ataque a Lula

Em 2020, já em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, Manente protagonizou uma saia-justa com Lula. Pelas redes sociais, o parlamentar saiu em defesa do senador Sergio Moro (União), que acabara de deixar o comando do Ministério da Justiça sob Jair Bolsonaro, e escreveu que o ex-juiz “foi ético para prender o líder da maior quadrilha do Brasil”.

Dois anos depois, o partido liderado pelo deputado acabou apoiando o petista no segundo turno das eleições presidenciais contra Bolsonaro. Ainda assim, Manente não integra a base do atual governo do PT e o Cidadania se posiciona como grupo independente no Congresso Nacional.

Continua após a publicidade

Ex-vice-prefeito na disputa

Por sua vez, Marcelo Lima foi vice-prefeito de São Bernardo durante quase a totalidade dos dois mandatos de Orlando Morando. Eleito em 2016 pelo Solidariedade na chapa do tucano, ele se elegeu deputado federal em 2022, mas teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral por infidelidade partidária ao migrar para o PSB. Em abril deste ano, após a legenda socialista declarar apoio ao candidato petista, Lima migrou novamente, desta vez para o Podemos, para ser candidato a prefeito.

Com a vice-prefeitura do município vaga desde fevereiro de 2023, Morando optou por lançar a sobrinha como sucessora do clã político à frente do Executivo — a esposa do atual prefeito, Carla Morando, é atualmente deputada estadual pelo PSDB.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores de São Bernardo do Campo entre os dias 27 e 30 de julho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.