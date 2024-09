Deputado é acusado pela esposa de ameaça, agressão e tentativa de estupro

Nos últimos quatro anos, o deputado federal Geraldo Mendes (União Brasil-PR) foi acusado ao menos duas vezes pela esposa por tentativa de estupro, ameaça de morte e agressão. O caso foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo na última quinta-feira, 5, e confirmado pela reportagem de VEJA, que teve acesso aos boletins de ocorrência da Polícia Civil.

Mendes, que é empresário e cumpre atualmente seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, está licenciado desde agosto para disputar a prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A denúncia mais recente de Emiliane Keli da Silva, esposa de Mendes, foi registrada no último dia 25 de março em Curitiba. Segundo o boletim, no dia 17 de março, o deputado invadiu a casa onde a companheira mora com as duas filhas do casal sem avisá-la, encontrou-a deitada e tentou levá-la para outro quarto e obrigá-la a fazer sexo com ele. No dia seguinte, ele voltou a tentar estuprar Emiliane, jogando-a em cima de uma cama e tentando forçá-la a ter relações sexuais.

Ainda de acordo com o registro, no dia 20 do mesmo mês, Geraldo Mendes expulsou Emiliane de uma das empresas que o casal administra e bloqueou as senhas bancárias, impedindo o acesso da esposa às contas conjuntas. “Isso ocorreu porque, segundo a vítima, o noticiado não aceita o fim do relacionamento e tenta utilizar da questão financeira para causar dependência”, consta o boletim. A denúncia acrescenta que o deputado xingou-a de “vagabunda” e disse que ela “não vale nada”.

Agressão e ameaça de morte

A outra queixa obtida por VEJA foi registrada por Emiliane em 12 de setembro de 2020, também em Curitiba. Na ocasião, a empresária relatou que havia tentado terminar o relacionamento com Geraldo três dias antes, e que o companheiro invadiu sua casa, deu um empurrão nela e chamou-a de “filha da p* lazarenta”. Ele acrescentou que “tinha uma arma, que não era pra brincadeira” e que poderia mandar matá-la.

No mesmo relato, Emiliane diz que foi forçada por Mendes a assinar um contrato de união estável com separação total de bens para “não dividir o patrimônio” que o casal construiu gerindo empresas conjuntamente. Em ambos os boletins, consta que a empresária pediu medidas protetivas contra o companheiro — na queixa mais recente, em 2024, ela também solicitou um inquérito policial contra o deputado.

‘Ataques já começaram’

Nesta sexta-feira, 6, Geraldo Mendes publicou um vídeo intitulado “COMUNICADO OFICIAL” nas redes sociais em que aparece com Emiliane e suas filhas tomando café da manhã. Após as crianças saírem do ambiente, ele pega na mão da esposa e fala sobre “ataques”, sem mencionar diretamente as denúncias feitas contra ele.

“Estou aqui dialogando sobre política com minha esposa”, diz o deputado, ao lado de Emiliane. “Amor, infelizmente os ataques já começaram e nós temos que estar aqui unidos e fortes”, continua.

“Fica tranquilo, amor. Nós somos casados há doze anos e já passamos por tantas coisas juntos, agora o importante é trabalharmos juntos e unidos”, responde a companheira.

Em resposta ao jornal Folha de S. Paulo, a defesa do deputado diz que as brigas foram “um dissabor do casal” e que Emiliane enviou um documento só Ministério Público dizendo que registrou as queixas “sob forte emoção”.