Delegada do PT aparece à frente na disputa por uma das capitais do agro

A delegada Adriana Accorsi, que é deputada federal pelo PT, aparece numericamente à frente na acirrada disputa pela prefeitura de Goiânia, a décima maior capital do país e uma das maiores cidades do agronegócio, segundo levantamento Quaest/TV Anhanguera feito entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro e divulgado nesta terça-feira, 2.

De acordo com a pesquisa, Adriana Accorsi tem 22% das intenções de voto contra 19% do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e do ex-presidente da Fieg (Federação das Indústrias de Goiás) Sandro Mabel (União Brasil), ambos com 19%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Candidata de esquerda em uma cidade que deu 64% dos votos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, Adriana tem uma longa trajetória política. Ela é filha de Darci Accorsi, que se tornou um dos primeiros prefeitos do PT no país ao vencer a eleição em Goiânia em 1992. Policial desde 2000, Adriana foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil no estado, entre 2012 e 2013. Depois, elegeu-se deputada estadual por dois mandatos e chegou em 2022 pela primeira vez à Câmara.

Já Vanderlan Cardoso foi prefeito de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, entre 2005 e 2010 e tem mandato no Senado desde 2019. O empresário Sandro Mabel, que foi deputado e assessor especial do presidente Michel Temer, é o candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Continua após a publicidade

Prefeito em dificuldades

Na pesquisa divulgada hoje, aparecem na sequência o deputado estadual Fred Rodrigues (PL), com 9% — que tem o apoio de Bolsonaro –; o jornalista Matheus Ribeiro (PSDB), com 6%; o atual prefeito, Rogério Cruz (Solidariedade), com 4%; e Professor Pantaleão (UP), com 2%.

Entre os entrevistados, 11% disseram que estão indecisos e 8% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum. A pesquisa ouviu 900 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº GO-00762/2024.