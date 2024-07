De olho em 2026, União anuncia Rosângela Moro como vice em Curitiba

A deputada federal Rosângela Moro será a candidata do União Brasil à vice-prefeita de Curitiba, na chapa “puro-sangue” encabeçada pelo deputado estadual Ney Leprevost, também do União Brasil. O anúncio ocorrerá em coletiva de imprensa, marcada para as 15h desta segunda-feira, 29, pelo senador Sergio Moro, em um hotel da capital paranaense. O ex-juiz tem movimentado o tabuleiro político para criar uma candidatura competitiva ao governo estadual, em 2026, e uma das estratégias é ter aliados nas gestões municipais das principais cidades do Paraná.

Em entrevista às Páginas Amarelas neste mês, Sergio Moro não descartou a possibilidade de aparecer como um possível concorrente ao Palácio Iguaçu. “Pode ser que eu me apresente como candidato ao governo em 2026. O que não deixarei é o Paraná cair nas mãos do PT ou de algum aliado. Sou um adversário que eles temem por razões históricas”, disse o senador.

A ambição do parlamentar, porém, expõe uma divisão na direita paranaense, uma vez que o atual governador, Ratinho Júnior (PSD), cumpre o segundo mandato com recorde de popularidade e apresenta, nas disputas municipais, candidatos diferentes do que os preferidos de Moro. A diferença é explícita na capital, onde o PSD lançou a candidatura do vice-prefeito Eduardo Pimentel.

Ratinho Júnior e Pimentel foram a Porto Alegre na sexta-feira passada, 26, onde se reuniram com Jair Bolsonaro e posaram para uma foto. A imagem deve ser divulgada nas redes sociais nesta segunda, uma espécie de contra-ataque ao anúncio de Rosângela Moro. O ex-chefe da Petrobras e de Itaipu, general Luna e Silva também estava presente no encontro – ele será o candidato de Bolsonaro e Ratinho para a prefeitura de Foz do Iguaçu.

Eleições em Curitiba

Dados do Instituto Paraná Pesquisas, divulgados em julho, mostram o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), com 24,1% das intenções de voto, à frente em uma corrida eleitoral embolada. Luciano Ducci (PSB) é o segundo colocado (14,9%), seguido de perto por Ney Leprevost (União), com 13,6%, e pelos ex-governadores Roberto Requião (Mobiliza) e Beto Richa (PSDB), que têm 12,4% E 10,1%, respectivamente.

No domingo, 28, o ex-prefeito Luciano Ducci confirmou sua candidatura na convenção do PSB, com o PDT e a federação PT, PV, PC do B. No 1º de agosto, o União Brasil irá aclamar Leprevost como seu candidato. As convenções de Pimentel e Requião devem ser no dia 3 e o PSDB, de Beto Richa, marcou a convenção para 5 de agosto, o último dia do prazo previsto na lei eleitoral para realizar o ato.

Mudança de endereço

Eleita deputada federal por São Paulo, Rosângela Moro trocou o domicílio eleitoral para o Paraná no início do ano. Na época, Sergio Moro se defendia de um recurso movido pelo PT e pelo PL, que poderia levá-lo à cassação. Neste cenário, Rosângela apareceu como uma possível candidata à vaga de Moro no Senado. Em maio, o Tribunal Superior Eleitoral manteve, por unanimidade, o mandato. Agora, a mudança de domicílio eleitoral cumpre outro propósito nas eleições municipais.