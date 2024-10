De ‘clones’ a ex-assessores de Doria: quem é quem no time de Marçal

Após ter adotado tom mais ameno do que o do início da campanha, o empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, apostou na estratégia de se colocar como um candidato outsider da política e buscou antagonizar nesse sentido com os rivais Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) no debate da última quinta-feira, 3, promovido pela Rede Globo.

Em um confronto com Boulos, Marçal atacou líderes do PL e do PT, citou caciques como Valdemar Costa Neto (PL), Gilberto Kassab (PSD), Baleia Rossi (MDB), Michel Temer (MDB) e João Doria (ex-PSDB) e disse que ele não fazia parte da “velha política”.

A crítica ao ex-governador de São Paulo, no entanto, não passou batida pelos adversários, uma vez que ex-auxiliares próximos a Doria hoje fazem parte da equipe de campanha de Marçal. Boulos questionou “a presença de ex-integrantes das gestões do ex-prefeito e ex-governador João Doria em sua campanha, como dois ex-secretários e o ex-chefe de gabinete”.

De fato, há ex-auxiliares de Doria no estafe de Pablo Marçal, alguns com papéis centrais na campanha do empresário. Há também gente com perfil parecido ao do ex-coach, inclusive sócios dele no seu grupo empresarial. Saiba quem são os principais nomes:

Filipe Sabará

Filiado ao Republicanos, o empresário é coordenador do plano de governo do candidato do PRTB. Sabará foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social durante o mandato de Doria na prefeitura (2017-2018). Durante a sua gestão, foi alvo de polêmica ao sugerir o uso de farinata — espécie de ração humana feita a partir de alimentos desidratados — na merenda escolar. Quando Doria foi eleito governador, em 2018, Sabará acompanhou o “padrinho” e passou a chefiar o Fundo Social do estado. Ficou no posto até 2019, quando tentou pavimentar o caminho para lançar-se à disputa da prefeitura pelo Novo, mas sem sucesso. Entre 2023 e junho de 2024, integrou o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), atuando como secretário-executivo de Desenvolvimento Social e presidente do Fundo Social.

Wilson Pedroso

Wilsinho Pedroso é coordenador de campanha de Marçal. Antes de ingressar na equipe do candidato do PRTB, estava com ninguém menos do que Ricardo Nunes, atuando como uma espécie de conselheiro político. A “traição” agitou os bastidores do time de Nunes. Wilsinho foi secretário particular de Doria durante o governo estadual e era considerado braço direito do então tucano. O estrategista esteve com Doria nas campanhas vitoriosas para a prefeitura, em 2016, e para o governo, em 2018, além das prévias do PSDB para a Presidência da República, realizadas em novembro de 2021. Wilsinho também participou das campanhas de Bruno Covas à prefeitura, em 2020, e de Rodrigo Garcia (PSDB), vice de Doria, para o governo de São Paulo em 2022.

Tassio Renam

Advogado, CEO da Holding Marçal Corp e coordenador-geral da campanha de Marçal, Tassio Renam faz de tudo um pouco nos bastidores: ele defende o ex-coach em ações judiciais, faz a interlocução com a equipe jurídica, auxilia a assessoria de imprensa e acompanha o candidato em reuniões políticas e agendas públicas. Nas redes sociais, intitula-se o “pai do leilão” no Brasil e anuncia que foi o primeiro a arrematar uma Ferrari no país. Assim como o seu chefe, Renam vende cursos on-line, nos quais promete ensinar como enriquecer no mercado de leilões, mas também fala sobre desenvolvimento pessoal e boa relação familiar.

Diego Neves

Assim como Tassio, Diego Neves atua no grupo empresarial de Marçal. Ele é especialista em marketing e o responsável pela parte digital da campanha. Junto com Tassio e Sabará, Diego forma o que chamam de “tripé” da corrida do candidato do PRTB à prefeitura. Tanto Tassio quando Diego atuaram na campanha de Marçal para tentar ser candidato à Presidência da República e na disputa da Câmara dos Deputados, ambos em 2022.

Nahuel Medina

Sócio e cinegrafista de Marçal, Nahuel Medina ficou conhecido por ter desferido um soco em Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, após debate promovido pelo Flow News. Medina acompanha Marçal em praticamente todos os momentos — desde os eventos e compromissos de campanha até o dia a dia de Marçal com a família –, e é um dos responsáveis por fazer os cortes promovidos pelo empresário nas redes sociais.