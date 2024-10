Datafolha, Paraná, Quaest: as pesquisas que serão divulgadas até a eleição

A três dias do primeiro turno das eleições, a disputa está acirrada em boa parte das capitais brasileiras. Os institutos de pesquisa divulgam entre esta quinta-feira, 3, e o próximo sábado, 5, véspera do pleito, as últimas sondagens de intenção de voto. As eleições ocorrem em todo país no próximo domingo, 6, e nos municípios onde haverá segundo turno no dia 27 de outubro.

Confira as principais pesquisas que serão divulgadas até a votação:

03/10 – QUINTA-FEIRA

Datafolha

São Paulo / Fortaleza / Recife / Belo Horizonte / Rio de Janeiro

Real Time Big Data

Rio Branco

04/10 – SEXTA-FEIRA

Paraná Pesquisas

São Paulo / Aracaju / Macaé / Jundiaí

Real Time Big Data

São Paulo / Belo Horizonte / Rio de Janeiro

05/10 – SÁBADO

Datafolha

São Paulo / Fortaleza / Recife / Belo Horizonte / Rio de Janeiro

AtlasIntel

Belém / Goiânia / Curitiba / Aracaju / Fortaleza / Salvador / Palmas / Manaus / Campo Grande / Cuiabá / São Luís / Recife / João Pessoa / Natal / Florianópolis / Porto Alegre / Vitória / Belo Horizonte / Rio de Janeiro / São Paulo

Quaest (todas as capitais)

Maceió / Fortaleza / Vitória / Teresina / Salvador / João Pessoa / Curitiba / Palmas / Goiânia / Florianópolis / São Luís / Belém / Cuiabá / Campo Grande / Porto Alegre / Natal / São Paulo / Rio de Janeiro / Recife / Belo Horizonte / Rio Branco / Porto Velho / Manaus / Macapá / Boa Vista / Aracaju

Paraná Pesquisas

Hidrolândia / Guarapuava / Brumado