Datafolha: Nunes tem 55% e Boulos, 33%, no segundo turno em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 55% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de São Paulo, contra 33% de Guilherme Boulos (PSOL), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 10. É o primeiro levantamento do instituto para o segundo turno. Os votos brancos e nulos são 10%, e 2% não souberam responder.

A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi mínima. Nunes teve 29,48% dos votos válidos, enquanto Boulos teve 29,07%.

A sondagem mostra o candidato do PSOL atrás em todos os segmentos do eleitorado. O instituto ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

No grupo de eleitores que votaram em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, 84% agora declaram voto no atual prefeito, contra 4% que escolhem o psolista. Entre os apoiadores de Tabata Amaral (PSB), 35% preferem Nunes, e 50% migram para o candidato do PSOL. O ex-coach teve 28,14% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto a deputada teve 9,91%.

O levantamento mostra que 85% dos eleitores de Nunes estão totalmente decididos a votar nele, mas 15% dizem que ainda podem mudar. No caso de Boulos, o índice é de 86% e 13%, respectivamente. O Datafolha também questionou a população sobre o motivo do voto: 68% dizem que votam no prefeito pois não há uma opção melhor, e 31% acreditam que ele é o candidato ideal. No caso de Boulos, 43% o escolhem por falta de um candidato mais adequado, e 56% acham que ele é o melhor.

Em 2020, Boulos tinha cerca de 35% das intenções de voto na primeira pesquisa do segundo turno, ante 48% do então prefeito Bruno Covas (PSDB), cuja morte levou Nunes, seu vice, à prefeitura.