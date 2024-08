Curitiba: quatro candidatos empatam em disputa acirrada por prefeitura

O cenário eleitoral em Curitiba mostra um empate técnico entre quatro candidatos, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 28. De acordo com o levantamento, o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), tem 19% das intenções de voto, os ex-prefeitos Roberto Requião (Mobiliza) e Luciano Ducci (PSB) têm 18%, e o deputado estadual Ney Leprevost (União), aparece com 14% das intenções de voto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Pimentel é o candidato apoiado pelo governador Ratinho Jr (PSD) e pelo prefeito Rafael Greca (PSD), que está em seu segundo mandato e não pode mais disputar a reeleição. Já Requião foi governador do Paraná duas vezes, teve dois mandatos de senador e foi o primeiro prefeito de Curitiba após o fim da ditadura militar. Ducci era vice de Beto Richa (PSDB), mas assumiu a prefeitura em março de 2010 quando o titular saiu para disputar o governo do estado.

Leprevost foi deputado federal, mas deixou a Câmara para assumir a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do governo Ratinho Jr. Em 2020, ele saiu do governo estadual para concorrer à prefeitura, mas foi convencido pelo governador a desistir da corrida eleitoral, abrindo caminho para a reeleição de Greca. Neste pleito, aposta no capital político da família Moro e tem a deputada Rosângela Moro (União), esposa do senador Sergio Moro (União), como candidata a vice.

Empate no segundo pelotão

A pesquisa também mostra um empate técnico entre os candidatos que têm menos intenções de voto e não parecem ter chances para o segundo turno. Cristina Graeml (PMB), tem 5% das intenções de voto, enquanto Maria Victoria (PP) e Luizão Goulart (Solidariedade), tem 4%. Andrea Caldas (PSOL) tem 2% e também empata tecnicamente com Maria Victoria e Luizão Goulart.

Pesquisa

Em Curitiba, a Quaest ouviu 900 eleitores entre os dias 24 e 26 de agosto. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-06447/2024.