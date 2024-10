Curitiba: Pimentel abre vantagem e lidera contra Cristina Graeml

Às vésperas do segundo turno das eleições em Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) lidera a corrida à prefeitura com 48,8% das intenções de voto, contra 41,2% de Cristina Graeml (PMB). O levantamento do instituto Paraná Pesquisas foi publicado nesta quinta-feira, 24.

No limite da margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp), Pimentel registra a acirrada vantagem de 0,6 ponto contra a adversária. Votos brancos e nulos representam 5,9% do eleitorado, e outros 4,1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Considerando apenas os votos válidos (excluindo indecisos e nulos), a distância entre os adversários cresce — o vice-prefeito fica com 54,3% dos eleitores, ante 45,7% da rival.

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, Pimentel conquistou 33,51% dos votos válidos e Graeml recebeu 31,17%, diferença equivalente a cerca de 21 mil votos no maior colégio eleitoral do Paraná.

Queda de braço entre Bolsonaro e Ratinho Júnior

O ex-presidente Jair Bolsonaro vem evitando um posicionamento definitivo em Curitiba desde o primeiro turno, mas sinalizou apoio a Cristina Graeml na reta final de campanha para o segundo turno. Ex-comentarista da rádio Jovem Pan, a jornalista tem forte popularidade entre o eleitorado bolsonarista na capital paranaense.

O endosso a Graeml coloca Bolsonaro em rota de colisão com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), principal cabo eleitoral de Eduardo Pimentel, e com o próprio PL, que compõe a coligação do vice-prefeito e indicou o ex-deputado federal Paulo Martins para compor a chapa na disputa pela prefeitura.

Além de ocupar a vice-prefeitura e contar com o apoio do atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), Pimentel chefiou a secretaria estadual de Cidades sob a gestão de Ratinho Júnior.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 940 eleitores em Curitiba entre os dias 20 e 23 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-07180/2024.