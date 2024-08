Crítico da esquerda, Marçal propõe bandeiras de Boulos e do MTST

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Embora seja um crítico ferrenho da esquerda, o empresário e coach Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, apresentou ao menos duas propostas que lembram bandeiras historicamente defendidas pelo seu concorrente Guilherme Boulos (PSOL), justamente no segmento em que ele iniciou a atuação política. No capítulo dedicado à habitação, o plano de governo enviado por Marçal à Justiça Eleitoral propõe transformar imóveis vazios em moradias populares e a realização de mutirões comunitários para a construção de casas para a população de baixa renda.

Marçal promete fazer “o maior programa habitacional da história, com a construção de novas casas nas periferias e com o mapeamento, gestão e transformação de imóveis vazios na cidade em habitações populares, em parceria com o setor privado”.

A ocupação de prédios vazios e sem função social é o ponto central da atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), organização que foi o berço da formação política de Boulos. Em 2020, quando se candidatou à prefeitura de São Paulo pela primeira vez, o hoje deputado federal propôs um amplo mapeamento dos imóveis abandonados da cidade e a desapropriação de 40 mil deles para transformar em unidades de moradia popular.

Naquele ano, no seu plano de governo constava o compromisso de “garantir o cumprimento da função social da propriedade nos imóveis ociosos, públicos ou privados, sobretudo àqueles localizados em regiões mais bem dotadas de infraestrutura, destinando-os à produção de Habitação de Interesse Social (HIS).”

Continua após a publicidade

Neste ano, Boulos promete realizar um amplo programa de regularização fundiária para atender 250 mil famílias. “Vamos disponibilizar novas moradias, requalificando com retrofit edifícios públicos abandonados para locação social e serviço social de moradia, a exemplo do modelo já adotado em grandes metrópoles globais.”

Mutirões comunitários

Outra proposta da chapa da chapa Pablo Marçal e Antonia de Jesus, sua candidata a vice, que se assemelha à da coligação de esquerda formada por Guilherme Boulos e Marta Suplicy (PT) é a de “organizar mutirões comunitários para a construção de moradias populares e reforma de favelas, envolvendo a comunidade local no processo”.

Segundo o plano de governo do candidato do PRTB, isso não apenas melhora as condições de vida, mas também fortalece os laços comunitários. “A participação comunitária em projetos habitacionais aumenta a sustentabilidade e a aceitação dos projetos”, diz o texto.

Continua após a publicidade

O modelo de mutirões comunitários para a construção de moradias populares proposto por Marçal foi implantado em São Paulo no governo petista de Luiza Erundina (1989-1993), hoje deputada federal pelo PSOL. Em 2020, o então candidato à prefeitura Guilherme Boulos fez constar em seu plano de governo a proposta de “retomada dos mutirões da Erundina para moradia popular”. Na ocasião, a ex-prefeita era sua candidata a vice.

No plano deste ano, Boulos promete a construção de 50 mil unidades habitacionais de interesse social, seja por meio de um programa municipal de construção de novas moradias, seja pelo Minha Casa, Minha Vida. “Promoveremos ainda a atuação conjunta com entidades e cooperativas para construção habitacional, estimulando a gestão direta de projeto e obra e a contratação de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS).”

‘Consolidação da proposta’

Ex-superintentende de Habitação Popular da prefeitura de São Paulo na gestão de Erundina e autor da lei de autogestão da moradia, o arquiteto Nabil Bonduki, professor titular de Planejamento Urbano da USP, disse achar “ótimo” o fato de um candidato com perfil de direita como Pablo Marçal propor multirões para construção de casas populares. “É a consolidação da proposta”, disse.

Continua após a publicidade

Procuradas, as campanhas de Marçal e Boulos não quiseram comentar.