Corinthians: campanha de doações pode quitar estádio antes do previsto

A campanha de doações para quitar a Neo Química Arena, estádio do Corinthians em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, pode atingir o objetivo mais cedo do que o planejado. Até a manhã desta terça-feira, 3, quinto dia de arrecadações organizadas pela torcida, a ação já havia levantado mais de 24,3 milhões de reais em contribuições feitas por 540 mil torcedores.

Liderada pela torcida organizada Gaviões da Fiel, a vaquinha tem a meta de arrecadar 700 milhões de reais no prazo de seis meses para quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal, feita para a construção do estádio, inaugurado em 2014 e que foi palco da abertura da Copa do Mundo daquele ano. Nos primeiros cinco dias de campanha, a média de contribuições foi de cerca de 4,86 milhões de reais por dia — apenas nas primeiras 24 horas, as doações chegaram a 7,46 milhões, pouco mais de 1% do objetivo. Mantido este ritmo, o valor final será acumulado em aproximadamente 144 dias, em 25 de abril de 2025, portanto pouco mais de duas semanas antes do prazo previsto.

Segundo a Gaviões, a campanha é uma iniciativa coordenada pela torcida de forma independente do clube para quitar parte da dívida da construção da arena, que foi iniciada em 2011 com financiamento feito pela Caixa. “Nós acreditamos que, ao contribuirmos com a quitação da dívida com a Caixa, o clube ganha mais saúde financeira para gerir o estádio e resolver os demais desafios de gestão que enfrenta atualmente”, afirma a Gaviões no site oficial da iniciativa.

Influenciadores

Para promover o engajamento dos torcedores, a Gaviões convidou ex-estrelas do clube e celebridades e influenciadores corinthianos como embaixadores da campanha. A atriz Alessandra Negrini, a apresentadora Sabrina Sato, os ex-jogadores Neto e Marcelinho Carioca e os músicos Badauí (CPM 22) e MC Hariel estão entre os famosos que atuam como porta-vozes da vaquinha.