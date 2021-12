ConecteSUS segue fora do ar há 12 dias após ataque hacker

Plataforma do Ministério da Saúde que emite o certificado de vacinação contra a Covid-19, o ConecteSUS já está há 12 dias fora do ar. O prazo para que o sistema volte a funcionar, segundo o ministro Marcelo Queiroga, é esta quarta-feira, 22. Por enquanto, o site continua indisponível para os usuários que tentam acessar a página de emissão do comprovante vacinal. Procurada pela reportagem, a pasta informou que “está atuando com agilidade para o restabelecimento de todas as plataformas impactadas o mais breve possível”.

Os sistemas do Ministério da Saúde foram alvos de um ataque hacker na madrugada do último dia 10 de dezembro, afetando também o funcionamento do e-SUS Notifica, plataforma que contabiliza os óbitos e casos confirmados de contaminações pelo coronavírus. Esse site, no entanto, voltou a ficar disponível na terça-feira, 21.

Segundo ameaça que foi colocado pelos hackers no site do Ministério da Saúde, os dados haviam sido subtraídos e os criminosos pediam que o governo entrasse em contato caso quisesse recuperá-los. Apesar do ataque, a pasta garante que as informações a respeito da vacinação no país não foram perdidas.

Investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) também concluíram que não houve perda de informações. A hipótese principal é que a ação criminosa foi motivada por ativismo político na internet.