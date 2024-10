Como ficou o valor das ações da Sabesp após a privatização

Uma das principais críticas à privatização da Sabesp diz respeito ao preço das ações da empresa, precificadas em 67 reais no processo de desestatização. Em entrevista a VEJA, Tarcísio de Freitas explicou que o investidor de referência era fundamental “para garantir a realização desses investimentos e uma transição público-privada suave”. O governador de São Paulo projetou que o valor dos papéis seria multiplicado à medida em que os investimentos previstos começassem a sair do papel: “Vai bater 120, 130, 135 reais, em espaço de tempo curto”.

Passados quase três meses da conclusão da privatização, o preço das ações ainda não atingiu o patamar previsto pelo governador, mas já indica uma tendência de aumento. A pedido da VEJA, a consultoria Elos Ayta fez um levantamento sobre o valor das ações da Sabesp. O trabalho mostra que, desde a privatização, as ações da empresa aumentaram 6,02%. Na segunda-feira, 14 de outubro, os papéis fecharam a 90 reais e 1 centavo, uma valorização de 2,1% desde o fechamento da bolsa na semana passada.

No dia 20 de junho, um mês antes da privatização, as ações estavam em 72 reais e 6 centavos, subiram 17,8% e chegaram a 84 reais e 90 centavos em 19 de julho, quando a conclusão da desestatização impactou o mercado. Depois da venda de 32% das ações do governo estadual de São Paulo para iniciativa privada, as ações chegaram ao ápice, até então, em 14 de agosto, quando fecharam o mercado a 99 reais e 46 centavos.

Bancos recomendam compra de ações

Em relatório divulgado no último dia 7, o banco de investimentos UBS destacou positivamente o crowding score, métrica usada para comparar a popularidade de uma ação com seus pares, gerado pelo processo de privatização da empresa. Eles lembram que a Sabesp terá de investir cerca de 70 bilhões de reais até 2029. O Santander opinou, em 13 de outubro, que a empresa tem “diversas oportunidades para aumentar a eficiência” e que a Equatorial, novo acionista de referência, tem experiência para orientar o turnaround da empresa. “Além disso, com a privatização e o aumento dos volumes negociados da empresa, mais investidores poderão negociar as ações da Sabesp”, escreveu o banco em relatório.

Movimentação do valor da ação da Sabesp

Preço da ação na desestatização: R$ 67

20 de junho: R$ 72,06

19 de julho: R$ 84,90

14 de agosto: R$ 99,46

16 de setembro: R$ 96,50

11 de outubro: R$ 88,10

14 de outubro: R$ 90,01