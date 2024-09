Como Elon Musk atua para ‘incendiar’ o 7 de Setembro de Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desde o início ao bloqueio do X (ex-Twitter) no Brasil, o bilionário Elon Musk vem se dedicando a mobilizar seguidores para a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o próximo sábado, 7 de setembro, para avançar sua agenda de ataques contra a Justiça brasileira e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos últimos dias, o magnata tem compartilhado publicações de perfis bolsonaristas na rede social convocando usuários aos atos do fim de semana, promovendo vídeos de comícios recentes do ex-presidente e acrescentando ícones de fogo e bandeiras do Brasil às postagens.

Um dos posts com o qual interage diz que no 7 de Setembro “o povo marchará, protestando contra o autoritarismo judicial e defendendo a liberdade de expressão” — Musk responde com bandeirinhas do Brasil.

No final de semana, Musk também compartilhou uma foto ao lado de Bolsonaro em Porto Feliz, no interior de São Paulo, durante encontro ocorrido em 2022.

Continua após a publicidade

Em paralelo às incitações aos protestos, Musk vem sistematicamente desferindo xingamentos contra Moraes e, em diversas publicações, defendendo seu impeachment. Desde a noite da última quinta-feira, 29, quando o X comunicou que não obedeceria à Justiça e que aguardava um bloqueio, o bilionário compartilhou mais de oitenta tuítes com insultos ao ministro, incluindo “ditador”, “tirano” e “criminoso”.

Brasileiros furam bloqueio com VPNs

O X está inacessível em todo o território nacional, ao menos, desde o último domingo, 1º. Para acessar a rede, é preciso burlar o bloqueio por meio de VPNs (“Redes Virtuais Privadas”, na sigla em inglês), serviços que permitem mascarar o dispositivo do usuário com endereços fora do Brasil.

A ordem de bloqueio de Moraes veta o acesso por meio de VPNs, prevendo multa diária de 50 mil reais para usuários identificados usando a tecnologia. A penalidade havia sido inicialmente suspensa pelo ministro, mas foi confirmada pela Primeira Turma do STF na última segunda-feira, 2.

Diversos políticos ligados ao bolsonarismo, como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP), ignoram a proibição e continuam ativos na rede social, que sofreu uma debandada dos usuários alinhados à esquerda política. Com a ausência de apoiadores do governo federal, o ambiente digital do X vem se convertendo numa “câmara de eco”, onde Musk promove livremente ataques a desafetos como Moraes, o presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente norte-americana Kamala Harris.