Como a euforia dos bolsonaristas com Trump ganhou ares de delírio

Nos últimos dias, bolsonaristas entraram em polvorosa com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A hipótese dos parlamentares é de que o retorno do republicano à Casa Branca pode fortalecer as pautas da extrema-direita brasileira, como a anistia aos presos do 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A euforia, porém, começou a ganhar ares de delírio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) diz que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será preso em um local reformado pelo governo americano.

“A notícia melhor ainda que vai vir ano que vem, só vou poder dar [a notícia] ano que vem, é o local onde ele vai estar preso. Não é nos Estados Unidos, mas é um local que você fala assim: ‘isso vai virar filme’. É um local que vocês não imaginam, não fazem ideia. Tinha sido liberado investimento de 5 bilhões para que esse local fosse reformado, estruturado, mas o Trump perdeu. Mas como o Congresso tinha liberado a verba, o Pentágono terminou e concluiu a obra”, diz o senador.

Questionado por VEJA, Do Val disse que o vídeo foi divulgado para seus contatos no Whatsapp antes da vitória de Trump. Os perfis do parlamentar nas redes sociais estão suspensos por ordem do STF, após ter feito ataques à Corte.

Nesta segunda-feira, 11, ele voltou a falar sobre o assunto no plenário do Senado. Segundo o parlamentar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) e o Tribunal Penal Internacional teriam provas de que Moraes cometeu crimes contra a humanidade e vão pedir a prisão do ministro — um delírio completo. “O Tribunal Penal Internacional já está com todas as documentações, provas, documentos, e também se abastecendo dos que já estão sendo comprovados pela OEA”, sustentou.

Do Val ainda disse que a denúncia vai partir do Conselho de Segurança da ONU, com a ajuda de Trump. “O Presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente os países signatários. E, como a diplomacia americana é extremamente poderosa, será dessa comissão de segurança da ONU que partirá a denúncia contra Alexandre de Moraes com fartos documentos, inclusive com documentos contra um senador da República no Brasil”, afirmou.

Durante o discurso tresloucado na tribuna da Casa, o senador voltou a mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro e disse que as eleições de 2022 foram fraudadas por Moraes, que chamou de psicopata. “O governo Trump, através do futuro presidente Trump, vai, sim, mandar prender Alexandre de Moraes”, acrescentou. “O Tribunal Penal Internacional, que já tem provas e documentações que vieram da ONU, já tem provas suficientes de crimes. Então, quando vier, vai vir com muita força, velocidade e com uma movimentação diplomática de que vocês não têm noção. De fato, ele será preso. Quando? Não sei, mas vai ser muito mais rápido, e que vai ser preso, vai ser preso, sim”, acrescentou.