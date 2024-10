Com vitória de Igor, Helder Barbalho garante controle da cidade da COP

Em uma das eleições mais importantes da história de Belém, o deputado estadual Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito neste domingo, 27, com 56,36% dos votos válidos. Ele derrotou o deputado federal bolsonarista Éder Mauro (PL), que terminou com 43,64%.

“Hoje, Belém escolheu o futuro. Escolheu a mudança, a esperança, e a oportunidade de fazer acontecer! Essa vitória é de cada um de vocês que acreditou, que caminhou junto, que sonhou e trabalhou por uma cidade melhor. Vamos juntos construir a cidade que todos os belenenses merecem — com mais educação, saúde, oportunidades e qualidade de vida para todo mundo”, escreveu o prefeito eleito nas redes sociais.



“Esse é apenas o começo de um novo capítulo na história da nossa cidade. E agora, com força, coragem e união, vamos transformar esse sonho em realidade. Obrigado, Belém! A gente se juntou e a vitória chegou. Vou honrar essa confiança com muito trabalho e dedicação. Vamos juntos”, concluiu.

O resultado é considerado uma vitória para o governador Helder Barbalho (MDB), que é primo de Igor e apadrinhou sua candidatura na capital paraense. Assim, seu grupo político garante o controle da cidade durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento, um dos eventos mais midiáticos do mundo, será realizado em novembro de 2025.

Foi Helder quem atuou, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para que a capital sediasse o evento.

O desafio do “prefeito da COP” não é pequeno. Será ele o responsável por dar continuidade aos preparativos em andamento, como a construção do Parque da Cidade, onde ocorrerão algumas reuniões da conferência, e do Porto Futuro II, complexo para atividades de economia e cultura — os dois projetos tocados pelo estado e União. Também deve continuar a reforma do Mercado Ver-­o-­Peso, um dos cartões-postais da cidade.

Deputado estadual, Igor Normando também foi secretário estadual de Cidadania na gestão de Helder. À frente da pasta, ele liderou a implementação das Usinas da Paz, um projeto de segurança pública e ações sociais que virou um exemplo de política para a redução da violência em comunidades do estado, em especial na região metropolitana de Belém. Seu vice é o ex-deputado federal Cássio Andrade, presidente estadual do PSB.