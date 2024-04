Com um mês de atraso, MDB define presidente da Comissão de Meio Ambiente

Com mais de um mês de atraso, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, uma das mais importantes da Casa, elegeu um novo presidente nesta quarta-feira, 24: o deputado Rafael Prudente (MDB-DF). Os trabalhos legislativos começaram em fevereiro, mas a discussão ambiental ficou paralisada devido a uma disputa interna no MDB.

A maioria das comissões permanentes da Câmara foi instalada nos dias 6 e 13 de março. Apenas duas não estavam funcionando: de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano. Pelo acordo feito com líderes partidários, o MDB ocuparia a presidência de ambas, mas ainda não havia acordo no partido para indicação dos nomes.

Rafael Prudente está em seu primeiro mandato na Câmara. Antes disso, foi deputado distrital por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele é filho do também ex-deputado distrital Leonardo Prudente, alvo da operação Caixa de Pandora em 2009 — ele foi flagrado com dinheiro supostamente de corrupção nas meias e nos bolsos do paletó.

Atuação na Câmara

Neste ano, Rafael Prudente apresentou projetos de lei para instituir um banco nacional de dados com o registro de pessoas condenadas por crimes violentos contra a mulher, para instituir segurança armada nas escolas e defendeu a aplicação imediata da isenção fiscal a líderes religiosos, independente de regulamentação.

Ao assumir a presidência da comissão, o deputado indicou que deve priorizar projetos sobre indústria do hidrogênio de baixo carbono e flexibilização de licenciamento ambiental. Ele também defendeu a proposição de novas legislações que promovam equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a transição para uma economia verde.

“Temos um ao atípico, que é um ano de eleição, mas podem contar com o meu total apoio e dedicação, até porque sou do Distrito Federal e neste ano não temos eleição aqui”, declarou. “Sei que muitos carregam a esperança de que tenhamos um novo momento para gestão socioambiental em nosso país e afirmo que estamos em comunhão sobre essas expectativas”.

Currículo

Formado em administração. Rafael Prudente não tem histórico ou experiência na área ambiental. O ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, José Priante (MDB-PA) afirmou que o colega foi escolhido pela experiência na condução de debates. “Escolhemos um democrata, experiente, com capacidade de mediar o debate ambiental e dar continuidade a dinâmica e protagonismo resgatado em 2023”, disse a VEJA.

O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, Nilto Tatto (PT-SP), avaliou positivamente a indicação. “Se trata de um parlamentar experiente e que sempre se portou com abertura para ouvir as diferentes posições. Portanto, alguém que vai entender que a CMADS olha os projetos a partir da perspectiva ambiental em respeito a missão da própria comissão”, opinou.