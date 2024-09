Com Tarcísio, Bolsonaro faz campanha para eleger irmão no interior de SP

Nesta terça-feira, 10, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou de uma mistura de carreata com motociata ao lado de Jair Bolsonaro em Registro (SP). O evento foi convocado para apoiar a candidatura de Renato Bolsonaro (PL), irmão do ex-presidente, à prefeitura do município no interior paulista.

Vídeos mostram o governador ao lado dos irmãos Bolsonaro circulando pelas ruas de Registro na caçamba de uma caminhonete. O trio é seguido por algumas dezenas de apoiadores em motocicletas.

Briga no partido

O evento realizado hoje marca mais um episódio de divergências internas entre a corrente mais bolsonarista do PL, capitaneada pelo próprio ex-presidente, e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

A intenção inicial do PL era lançar o atual prefeito de Registro, Nilton Hirota, que migrou do PSDB para a legenda do ex-presidente no último mês de abril. O ex-tucano chegou a ser oficialmente anunciado pré-candidato por Costa Neto — em junho, porém, ele apareceu em um vídeo ao lado de Tarcísio de Freitas e Renato Bolsonaro, no qual o governador anuncia que Hirota “gentilmente está cedendo a sua pré-candidatura” para o irmão do ex-presidente.

Ao se promover como mediador da “parceria”, o governador vai contra as próprias orientações de seu partido: o Republicanos integra a coligação de Samuel Moreira (PSD), ex-prefeito de Registro que hoje lidera a corrida eleitoral à prefeitura.

Reduto bolsonarista

Com aproximadamente 60 mil habitantes, o município de Registro, a cerca de 210 quilômetros de distância de São Paulo, compõe uma região no interior paulista conhecida como Vale do Ribeira onde parte do clã Bolsonaro tem suas raízes e exerce forte influência.

Em 2012 e 2016, Renato Bolsonaro disputou a prefeitura vizinha de Miracatu, a aproximadamente 58 quilômetros, onde também tentou o cargo de vereador em 2008. Ao todo, o irmão do ex-presidente já disputou oito eleições, incluindo a atual, mas foi eleito em apenas uma ocasião: entre 2004 e 2008, ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Praia Grande, no litoral paulista, pelo extinto PTB (hoje PRD).