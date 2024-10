Com o PL à frente, 2024 tem recorde de eleitos com patente militar no nome

Uma comparação de dados eleitorais desde 2000 mostrou que em 2024 elegeu-se o maior número de candidatos com uma patente militar no nome de urna neste século. Nas eleições deste ano, foram 152 concorrentes de “general” a “praça”, que representam 0,24% dos eleitos a prefeito e vereador. O número é 13% maior do que em 2020, quando os 134 candidatos autodeclarados militares representavam 0,21% dos vencedores do pleito e tinham uma patente no nome registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em um recorte partidário, percebe-se que o PL de Jair Bolsonaro é o partido que mais elegeu candidatos com patentes militares no nome de urna, no primeiro turno das eleições deste ano – são 52. Em seguida, aparece o Republicanos com dezoito eleitos e o MDB, com dezesseis.

Já do ponto de vista regional, o Sudeste lidera a vitória das “candidaturas militares”, com 54 eleitos, seguido pela região Sul (36), Nordeste (30), Centro-Oeste (24) e Norte (8).

Aumento de “candidaturas militares”

O levantamento foi feito pela Nexus e mostra um crescimento de 36% desde 2000 das patentes militares nos nomes dos eleitos – há 24 anos, 112 eleitos tinham um cargo militar no nome de urna. O número de eleitos, neste caso, tem uma relação direta com o total de candidaturas com esse perfil.

Continua após a publicidade

Em 2000, o número de candidaturas com patentes militares no nome de urna era de 707. Já em 2024 chegou a 1.204 o total de concorrentes identificados com as carreiras das Forças Armadas (um crescimento de 70%). Enquanto isso, o número total de concorrentes, em todo o país, subiu 14% no mesmo período – foi de 399.330, em 2000, para 454.689, em 2024. Portanto, os dados mostram que o ritmo de crescimento de candidaturas com patentes militares é cinco vezes o aumento total de candidatos.

Para identificar os concorrentes com patentes militares foram usados os termos: general de Exército, general de divisão, general de brigada, coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, aspirante a oficial, cadete, subtenente, primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo, soldado, almirante, almirante de esquadra, vice-almirante, contra-almirante, capitão de mar e guerra, capitão de fragata, capitão de corveta, capitão-tenente, guarda-marinha, marinheiro, marechal do ar, tenente-brigadeiro, major-brigadeiro, brigadeiro, aspirante, suboficial, general, policial, praça e polícia.