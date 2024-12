Com Lula no hospital, Alckmin assume parte da agenda da Presidência

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu parte da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 10, após o mandatário ser internado às pressas para drenar uma hemorragia intracraniana durante a madrugada. Segundo a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o presidente fez a cirurgia, ele está bem, teve as funções neurológicas preservadas e deverá ficar no hospital até a próxima semana, em data ainda indefinida — leia matéria aqui.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da Repúlica, Alckmin — que estava em São Paulo e se encontra em deslocamento a Brasília — substituirá Lula em reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, na capital federal, às 11h. Inicialmente, estava previsto o encontro do vice-presidente apenas com a vice-premiê eslovaca, Iveta Radicová, às 15h.

A princípio, foram canceladas as reuniões de Lula com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes) e Nísia Trindade (Saúde), que ocorreriam ao longo do dia. A reportagem de VEJA questionou a Secom sobre outros compromissos que podem ser transferidos para a agenda de Alckmin nesta terça-feira.

Presidente foi operado e passa bem, diz boletim médico

Na noite de segunda-feira, 9, Lula foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, queixando-se de fortes dores de cabeça. Uma ressonância magnética revelou um quadro de hemorragia intracraniana, decorrente do acidente doméstico sofrido pelo presidente no último mês de outubro.

Ao longo da madrugada, Lula passou por cirurgia para drenar o hematoma. Segundo o boletim médico, assinado pelos profissionais Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis, a operação ocorreu sem transtornos e o presidente encontra-se em recuperação na UTI do Sírio-Libanês. O petista está sob os cuidados da equipe supervisionada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio e passa bem, segundo as informações do hospital.

Continua após a publicidade

Publicidade