Clã Sarney volta a ter nome no Congresso, mas perde vaga no Maranhão

Atualizado em 3 out 2022, 15h07 - Publicado em 3 out 2022, 14h51

Poderosíssimo em outros tempos, e não só em seu berço político, o Maranhão, o clã Sarney voltará a ter representante no Congresso Nacional em 2023, depois de quatro anos. Filha do ex-presidente e ex-senador José Sarney (MDB), a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) foi eleita deputada federal maranhense neste domingo.

Embora aliados de Roseana esperassem dela uma votação massiva no estado, ela foi apenas a décima-primeira candidata mais votada, com 97.008 votos. O sobrenome famoso estava longe do Congresso desde que havia se encerrado o mandato do ex-deputado e ex-ministro Sarney Filho (PV), em 2019.

Além disso, o MDB no Maranhão, presidido por Roseana Sarney, voltará ao poder indiretamente no estado, após duas derrotas para Flávio Dino (PSB) em 2014 e 2018. Os emedebistas maranhenses apoiaram a reeleição do governador Carlos Brandão (PSB), que venceu a disputa em primeiro turno, com 51,29% dos votos.

Por outro lado, os Sarney sofreram uma derrota na eleição à Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado estadual Adriano Sarney (PV) recebeu 22.491 votos e não renovou seu mandato para os próximos quatro anos, ficando apenas na suplência.