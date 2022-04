Ciro Gomes é hostilizado por bolsonaristas em SP e reage com insultos

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi hostilizado nesta quinta-feira, 28, e reagiu, também de forma hostil, a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante visita à Agrishow, uma das principais feiras agropecuárias do país e da América Latina, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O local havia sido visitado por Bolsonaro na segunda-feira, 25.

Ao caminhar pelo evento, o pedetista foi provocado aos gritos de “Bolsonaro” e “mito” — uma referência comum entre os bolsonaristas para saudar o presidente. Ciro retrucou insultando um dos manifestantes. “Mito? Ele roubou a sua mãe ou comeu ela”, afirmou. Na sequência, disparou outros insultos como “babaca” e “vai tomar no c..” para um manifestante.

Vídeos que circulam pela internet mostram que em um outro momento ele chegou a ser contido por pessoas que o acompanhavam quando ia em direção a um apoiador que o hostilizava.

No perfil de Ciro no Twitter, a sua assessoria postou que o presidenciável “foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas”. “Os agressores agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense. Ciro reagiu à altura e lamenta ter sido forçado a agir com veemência”, afirma o texto.

Em alguns vídeos é possível ouvir manifestantes gritando as palavras “Nordeste” e “Paraíba”, mas não quais foram as frases completas ditas ao presidenciável. Apesar de sua família paterna ser de Sobral (CE), Ciro nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ele, no entanto, fez carreira política no Ceará e foi prefeito de Fortaleza, governador e senador pelo estado.

Os agressores agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense. Ciro reagiu à altura e lamenta ter sido forçado a agir com veemência. (…) — Ciro Gomes (@cirogomes) April 28, 2022

Na nota divulgada no Twitter, a assessoria de Ciro afirma, ainda, que o pré-candidato “entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender”.

O Ciro Gomes na Agrishow em Ribeirão Preto.

Ele é muito educado!#BolsonaroReeleito2022 pic.twitter.com/8Shwbf85xL — Maria Claudia Carval (@mclaucarvalho) April 28, 2022

Continua após a publicidade