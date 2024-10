Caucaia: ex-prefeito do PSD lidera contra aliado de Lula

A dois dias do segundo turno das eleições, o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), lidera a disputa pela prefeitura com 58,9% das intenções de voto contra 30,4% de Waldemir Catanho (PT). O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira, 25, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Votos brancos e nulos correspondem a 6,8% do eleitorado, e outros 3,8% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Considerando somente os votos válidos (excluindo nulos e indecisos), Amorim pontua 66% nas urnas, ante 34% de Catanho.

Segundo maior colégio eleitoral cearense

Com 375 mil habitantes, Caucaia está situada na região metropolitana de Fortaleza, a cerca de 15 quilômetros de distância da capital, e representa o segundo maior colégio eleitoral do Ceará com 245.560 eleitores registrados.

No primeiro turno, Naumi Amorim conquistou 74.146 votos (38,42%) e Waldemir Catanho recebeu 47.617 votos (24,67%). O petista avançou ao segundo turno com apenas oito votos de vantagem sobre Emilia Pessoa (PSDB).

Continua após a publicidade

Prefeito de Caucaia entre 2017 e 2020, Amorim foi eleito suplente de deputado federal em 2022 e assumiu o cargo durante a licença do titular, Célio Studart (PSD). O ex-mandatário recebeu o apoio de Emilia Pessoa e também foi endossado por Aginaldo Oliveira (PL), marido da deputada federal Carla Zambelli (PL) e candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou em quarto lugar no primeiro turno com 12,24% dos votos válidos.

Ex-secretário de Articulação Política do governador Elmano de Freitas (PT), Catanho conta com o apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista tem o endosso, ainda, do atual prefeto de Caucaia, Vitor Valim (PSB).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 760 eleitores em Caucaia entre os dias 21 e 24 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,6 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-00865/2024.