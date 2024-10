‘Candidatos que mentem não podem fazer campanha’, diz Lula

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na manhã deste sábado, 5, durante a caminhada que fez com o deputado federal e candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), que a Justiça eleitoral considere que “não podem fazer campanha” candidatos “que só sabem mentir”. O comentário foi uma indireta para o candidato do PRTB Pablo Marçal, que publicou nas suas redes sociais na noite de sexta, 4, um documento médico falso dizendo que o psolista seria usuário de cocaína.

“É importante que a Justiça, que eu respeito, leve em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, que só sabe mentir, dizer inverdade, que só sabe ofender as pessoas”, disse o presidente a jornalistas durante a caminhada. A comitiva foi acompanhada da vice de Boulos, Marta Suplicy, da primeira-dama Janja Lula da Silva, da ministra do Meio Ambiente Marina Silva e da ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara.

Boulos também comentou o documento falso de Marçal antes da caminhada começar. “O que a gente espera é que a Justiça tome as medidas cabíveis e que a verdade circule mais do que a mentira.” No final da caminhada, o deputado fez outro apelo: “urna não é lugar para depositar ódio”.

Lula comparou Marçal com Bolsonaro ao comentar o rótulo que o ex-coach se atribui de ser um candidato “anti-sistema”. “Eu já tive o prazer de concorrer contra um desses mentirosos, que passou o tempo inteiro contando mentiras. A biografia dele (Bolsonaro) não tem nada, é como se fosse um livro em branco. Esse candidato (Marçal), como que ficou rico? Não foi contra o sistema”, disse o petista.

O ato deste sábado foi a primeira vez que Lula voltou à avenida Paulista depois do discurso que ele fez em outubro de 2022, quando venceu Bolsonaro nas urnas. Ele vai agora para São Bernardo do Campo, onde votará neste domingo, 6.