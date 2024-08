Candidatos de farda: a onda de militares que disputam a eleição como vices

Nesta sexta-feira, 2, o PL de Minas Gerais decidiu indicar a coronel Cláudia Romualdo (PL), da Polícia Militar, para integrar como vice a chapa do deputado estadual Bruno Engler (PL) na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. O anúncio deve ser formalizado ainda na tarde de hoje.

A escolha da policial mineira segue uma tendência observada em diversas capitais brasileiras — a nomeação de militares como candidatos de direita às vice-prefeituras. Com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL busca consolidar sua influência nos municípios com a indicação de integrantes das PMs ou das Forças Armadas para compor as chapas dos principais nomes de oposição ao governo federal.

Leia mais, a seguir, sobre alguns candidatos vindos das fileiras militares que concorrerão nas urnas como vice-prefeitos em 2024.

São Paulo

Após um longo período de especulação e negociações, o MDB e o PL costuraram um acordo para lançar o coronel Ricardo Mello Araújo, da reserva da PM-SP, como companheiro de chapa do prefeito Ricardo Nunes na corrida pela reeleição.

Ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar no patrulhamento das ruas, Araújo gerou forte controvérsia ao defender, em 2017, que as abordagens policiais em bairros nobres da capital paulista devem ser diferentes da atuação nas periferias. “É uma outra realidade, são pessoas diferentes que transitam por lá”, declarou em entrevista ao portal UOL.

Durante o governo Bolsonaro, Araújo foi indicado pelo presidente para chefiar a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Sua gestão, entre 2020 e o início de 2023, foi marcada por críticas pelo grande contingente de militares nomeados para cargos no órgão, denúncias de abusos contra servidores e até a instalação de um clube de tiro nas dependências da estatal.

Porto Alegre

Também na capital gaúcha, MDB e PL firmaram uma “dobradinha” para disputar a reeleição do atual prefeito Sebastião Melo. Quem compõe a chapa do emedebista é Betina Worm, tenente-coronel do Exército com mais de três décadas de serviço nas Forças Armadas.

Estreante na carreira política, Betina foi indicada para disputar a vice-prefeitura de Porto Alegre pelo deputado federal Luciano Zucco, presidente do PL do Rio Grande do Sul e também oriundo do Exército Brasileiro. A oficial, que ainda está na ativa, serve nas fileiras militares como médica-veterinária.

Belo Horizonte

Coronel da reserva da PM mineira e companheira de chapa de Bruno Engler, Cláudia Romualdo é a dirigente municipal do PL Mulher, ala do partido comandada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para articular candidaturas femininas em todo o país. Primeira mulher a assumir o Comando de Policiamento da Capital da PM em Belo Horizonte, a policial é bastante ativa nas redes sociais, onde adota “Deus, Pátria, Família e Liberdade” como lema.

Nas eleições municipais de 2020, Romualdo também foi cotada a vice de Engler, que disputou a prefeitura da capital mineira (à época, pelo PRTB) e foi derrotado no segundo turno por Alexandre Kalil (PSD). No entanto, o nome da coronel foi barrado pela Justiça Eleitoral por irregularidades no prazo de registro da candidatura.

Vitória

Na capital capixaba, o PL disputará a prefeitura com uma chapa “puro-sangue” do partido composta por dois policiais militares: o deputado estadual Lucínio Assumção, capitão da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, e a soldado da PM Mayra Marcarini.

Aliado próximo de Jair Bolsonaro, Assumção foi preso em fevereiro deste ano por ordem de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob suspeita de incitar atos antidemocráticos e disseminar fake news. Em março, o ministro concedeu liberdade provisória ao parlamentar, com exigência do uso de tornozeleira eletrônica.

Cuiabá

A capital do Mato Grosso também deve ter uma militar bolsonarista na corrida pela vice-prefeitura. A chapa encabeçada pelo deputado federal Abílio Brunini (PL) terá como vice a tenente-coronel Vânia Rosa (Novo), da PM-MT.

Comandante da Patrulha Maria da Penha, batalhão da PM mato-grossense de combate à violência contra mulheres, Vânia Rosa chegou a disputar um cargo eletivo pelo PL, concorrendo como deputada estadual nas eleições de 2022. No entanto, foi derrotada nas urnas e, após negociações, filiou-se ao Novo para se candidatar nas eleições municipais de 2024.

Boa Vista

Em Roraima, o tenente-coronel do Exército Marcelo Zeitoune (PL) será o nome bolsonarista que disputará a prefeitura da capital como vice do prefeito Arthur Henrique (MDB).

Além de integrar o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo passado, Zeitoune é médico ortopedista de Jair Bolsonaro e foi indicado pelo próprio ex-presidente. O militar também integrou o governo federal como servidor do GSI na presidência de Michel Temer.