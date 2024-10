Candidato do PT sobe oito pontos e acirra duelo com bolsonarista em Cuiabá

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Abílio Brunini (PL) tem 52,4% das intenções de voto no segundo turno da disputa pela prefeitura de Cuiabá, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada na segunda-feira, 14. O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) aparece atrás com 45,6%. Os números mostram uma disputa acirrada entre o bolsonarismo e o petismo em uma das capitais do agronegócio.

Os votos brancos e nulos são 1,2%, e outros 0,9% não sabem ou não responderam. No levantamento de votos válidos, em que são excluídos os nulos e brancos, o candidato do PL tem 53,5%, contra 46,5% do adversário. O instituto ouviu 1.201 eleitores entre os dias 8 e 13 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No dia 5, véspera do primeiro turno, Cabral marcou 37%, segundo a AtlasIntel — ou seja, ganhou oito pontos desde a última sondagem. Já Brunini tinha 48%, uma oscilação dentro da margem de erro.

Aprovação

O levantamento mostra que 57% dos eleitores de Cuiabá aprovam a gestão do governador Mauro Mendes (União Brasil), que apoia Brunini no segundo turno. Outros 31% desaprovam e 12% não sabem. O desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que respalda a candidatura de Lúdio Cabral, é aprovado por 34%. Pelo menos 60% desaprovam a administração do petista e 6% não sabem.

O atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), que também apoia o candidato do PL, é mal avaliado por 80% da população. Apenas 12% aprova sua gestão.

Problemas da cidade

Para 80,2% dos eleitores, o maior problema da capital mato-grossense é a saúde. Corrupção (40%), criminalidade (31,2%), educação (26,6%) e transporte público (25,2%), também estão entre as questões mais citadas.