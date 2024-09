Candidato de Ratinho, Eduardo Pimentel vira líder isolado em Curitiba

O candidato do PSD, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, se descolou dos demais concorrentes à prefeitura de Curitiba e assumiu a liderança isolada da disputa, com 36% das intenções de votos, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 17.

Na segunda posição aparecem o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), com 15%, e o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), com 12%. Os dois estão em situação de empate técnico, levando-se em consideração a margem de erro do levantamento, de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O ex-governador e ex-senador Roberto Requião (Mobiliza) aparece em seguida com 8%, o que o deixa empatado tecnicamente com Leprevost, mas não com Ducci.

Requião também empata na margem de erro com Cristina Graeml (PMB), que tem 5%; Luizão Goulart (Solidariedade), com 4%, e Maria Victoria (PP) que registrou 3%. Os demais candidatos tiveram 1% das intenções de votos ou menos.

Entre os entrevistados, 7% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo e 8% estão indecisos. A Quaest entrevistou 900 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro. O nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-07358/2024.

Comparação

A pesquisa divulgada pela Quaest nesta terça-feira é a primeira realizada após o início do horário eleitoral de rádio e TV, em 30 de agosto. Na comparação com o levantamento feito pelo mesmo instituto, divulgado em 25 de agosto, Pimentel, que tem o maior tempo na grade de propaganda política na TV, ganhou dezessete pontos em 23 dias. Antes, havia uma situação de empate quádruplo: Pimentel (19%), Ducci (18%), Requião (18%) e Leprevost (12%).

Trunfos

Eduardo Pimentel tem o apoio de dois importantes caciques políticos locais, o prefeito Rafael Greca — que está no segundo mandato consecutivo e não pode mais concorrer — e o governador Ratinho Junior, ambos do mesmo PSD e com altas aprovações de suas gestões. Além de vice de Greca, Pimentel foi secretário estadual de Cidades na gestão do atual governador.

Ducci conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-governador Geraldo Alckmin e de importantes nomes locais da esquerda, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Já Leprevost tem a família Moro como principal aliada — a deputada Rosângela Moro (União) é a sua candidata a vice, enquanto o senador Sergio Moro (União) atua na formação do plano de governo na área de segurança pública.

A pesquisa mostrou ainda que Pimentel é hoje o candidato com maior taxa de conhecimento entre os eleitores, 53%, seguido de Ducci (45%) e Leprevost (42%). No final de agosto, Ducci era o mais conhecido (48%), seguido de Leprevost (45%) e Pimentel (43%).