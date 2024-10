Candidato de Caiado lidera contra bolsonarista na 2ª maior cidade de Goiás

A menos de duas semanas para o segundo turno das eleições municipais de 2024, o ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB) tem ampla liderança na corrida eleitoral em Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade de Goiás, com 54,1% das intenções de voto. O levantamento foi publicado nesta segunda-feira, 14, pelo instituto Paraná Pesquisas.

O segundo lugar na pesquisa é ocupado pelo deputado federal Alcides Ribeiro (PL), com 35,7% do eleitorado. Votos brancos e nulos somam 5,9% do total, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Queda de braço entre Caiado e Bolsonaro

Herdeiro de um dos tradicionais clãs políticos de Goiás, Vilela é primo do atual vice-governador do estado, Daniel Vilela (MDB), e concorre apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). O sobrinho do ex-governador Maguito Vilela (MDB) foi deputado federal por três mandatos consecutivos entre 2003 e 2015, todos pela legenda que representa na disputa pela prefeitura de Aparecida de Goiânia.

Já Alcides Ribeiro, que se apresenta nas urnas como Professor Alcides, é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e deputado federal desde 2019 — eleito pelo PP, o parlamentar migrou para o PL do ex-mandatário durante as eleições de 2022 e reelegeu-se para um novo mandato no Legislativo federal.

A corrida no primeiro turno na cidade da região metropolitana de Goiânia foi acirrada entre os dois nomes ligados à centro-direita. Na primeira rodada das eleições, Vilela conquistou 48% do eleitorado contra 43% de Alcides, o equivalente a pouco mais de 10 mil votos de vantagem no município que totaliza mais de 345 mil eleitores registrados, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Aparecida de Goiânia entre os dias 10 e 13 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é GO-02580/2024.