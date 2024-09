Candidato apoiado por Ratinho Jr. lidera corrida à prefeitura de Cascavel

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vice-prefeito Renato Silva (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Cascavel — a quinta maior cidade do Paraná, com 365 mil habitantes –, segundo levantamento feito entre os dias 16 e 19 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado neste sábado, 21.

De acordo com a pesquisa, ele tem 37,6% das intenções de voto e lidera a disputa de forma isolada. Depois, aparecem o ex-prefeito Edgar Bueno (PSDB), com 22,8%, seguido por Márcio Pacheco (PP), que tem 20,7% Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos), os dois candidatos encontram-se tecnicamente empatados na segunda posição.

A disputa na cidade teve uma virada nos últimos meses. O levantamento anterior do Paraná Pesquisas, divulgado em junho, indicava Bueno numericamente à frente, mas tecnicamente empatado na liderança com Renato Silva. Desde então, o vice-prefeito cresceu 15 pontos percentuais e descolou-se do ex-mandatário, que recuou 7,2 pontos neste período.

Completa a lista da pesquisa atual a candidatura da vereadora Liliam Faria (PT), que pontua 7,5% na pesquisa. Votos brancos e nulos somam 7,1% do total, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Padrinhos

Renato Silva tem o apoio do atual prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (Podemos), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. A sua gestão é amplamente avalizada pela população: segundo o Paraná Pesquisas, 82,1% aprovam o seu trabalho, enquanto 15,0% o desaprovam e 2,9% não souberam ou não responderam. Outro apoio importante a Renato Silva é o do governador Ratinho Júnior (PSD).

Levantamento

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 680 eleitores em Cascavel. O grau de confiança do levantamento é de 95%. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-02420/2024.