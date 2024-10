Campo Grande tem empate no 2º turno entre duas candidatas do Centrão

Em 2024, Campo Grande vive uma disputa apertada no segundo turno, que, pela primeira vez na história da cidade, é travado entre duas mulheres. A prefeita Adriane Lopes (PP) lidera numericamente, com 48% das intenções de voto, seguida pela deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 41,6%, segundo levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 14.

Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico entre as rivais na capital sul-mato-grossense. Votos brancos e nulos representam 6,7% do eleitorado, e outros 3,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Ex-ministra traz Bolsonaro e PSDB para a disputa

Adriane Lopes, que concorre à reeleição, conta com o apoio do atual governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB). O endosso foi articulado pela senadora Tereza Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro (PL), que também embarcou na candidatura da prefeita na segunda fase a pedido da parlamentar.

No primeiro turno, governador e ex-presidente haviam optado por fortalecer o nome do candidato tucano à prefeitura de Campo Grande, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que ficou com 25,9% do eleitorado e não avançou para o segundo turno.

Continua após a publicidade

Já Rose Modesto tem o apoio do ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT), atual vereador de Campo Grande, e do grupo local do PSD. No primeiro turno de votação das eleições municipais, a deputada ficou com 29,6% dos votos, contra 31,7% de Adriane Lopes, o equivalente a uma diferença de menos de 9.000 votos na maior cidade de Mato Grosso do Sul.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Campo Grande entre os dias 10 e 13 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é MS-06954/2024.