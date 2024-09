Campinas: prefeito lidera disputa, mas cidade pode ter segundo turno

Na cidade de Campinas, a maior do interior de São Paulo, a corrida eleitoral caminha para um segundo turno entre o grupo político do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e um adversário petista ou bolsonarista. O atual prefeito, Dário Saadi (Republicanos), lidera a disputa com 43,1% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 13, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Se a eleição fosse hoje, ele teria que enfrentar um segundo turno contra um adversário ainda indefinido. Dois nomes concorrem pela vaga: o deputado federal Pedro Tourinho (PT), com 20,1% das intenções de voto, e o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), com 18%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação é de empate técnico entre os dois candidatos.

Completam a lista os candidatos Angelina Dias (PCO), com 2,4%, e Wilson Matos (Novo), com 1,9%, também tecnicamente empatados no terceiro lugar. Votos brancos e nulos somam 7,9% do total, e outros 6,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Debate VEJA

Na próxima segunda-feira, 16, os candidatos Rafa Zimbaldi, Pedro Tourinho e Wilson Matos participarão de debate promovido por VEJA na ESPM, em São Paulo, a partir das 11h. O prefeito Dário Saadi foi convidado, mas informou que não comparecerá. O evento — que tem parceria com a ESPM, instituto Paraná Pesquisas e escritório Bonini Guedes Advocacia — será transmitido ao vivo pelas redes sociais da revista e pela plataforma VEJA+.

Racha no centro

A candidatura de Tourinho consolida a dobradinha estadual entre PT e PSOL no estado de São Paulo, tendo os psolistas indicado a sindicalista Edilene Santana para compor a chapa do deputado na briga pela prefeitura.

Já no caso dos rivais, a formação das alianças não ocorreu de forma tão pacífica. O apoio do União Brasil colocou em rota de colisão o grupo do vereador paulistano Milton Leite, principal cacique do partido no estado e simpatizante de Rafa Zimbaldi, e setores locais da legenda que preferiam embarcar na base de Dário Saadi.

O racha interno escalou, e a Justiça Eleitoral em Campinas chegou a receber dois registros de convenções partidárias diferentes do União Brasil: um que indicava Raquel Rímoli como vice de Zimbaldi, e outro que declarava apoio a Saadi. O caso foi parar nos tribunais — após acordo, prevaleceu a corrente liderada por Leite e o partido oficializou a composição de chapa com o deputado estadual do Cidadania.

Outra alvo de ferrenha disputa nas eleições locais foi o embate pela herança política do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade. Zimbaldi, ex-filiado ao PL e abertamente simpatizante de Bolsonaro, contava com a colaboração do ex-mandatário como cabo eleitoral, mas o endosso não se concretizou — embora Bolsonaro não tenha declarado abertamente que apadrinharia a candidatura de Saadi, o PL optou por integrar a coligação do prefeito à reeleição.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Campinas entre os dias 9 e 12 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-00779/2024.