Câmara aprova PEC da Anistia a partidos políticos e texto vai ao Senado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 11, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece uma espécie de anistia aos partidos políticos pelo não cumprimento de regras eleitorais. Foram 338 votos favoráveis, 83 contrários e quatro abstenções. O texto segue para análise do Senado.

A PEC nº 9 de 2023 propõe o perdão das dívidas dos partidos que não cumpriram a cota para candidaturas de mulheres e pessoas pretas e pardas em eleições anteriores. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os partidos políticos distribuíssem os recursos do Fundo Eleitoral na mesma proporção que as candidaturas de pessoas negras (pretas e pardas), mas a regra foi descumprida pela ampla maioria das legendas.

O descumprimento das regras gerou multa. Entidades da sociedade civil calculam que o valor pode passar dos 23 bilhões de reais.

A PEC aprovada na Câmara considera como “cumprida” a aplicação de qualquer valor às candidaturas de pessoas pretas e pardas pelos partidos em eleições anteriores. E determina que as siglas reinvistam, nas eleições seguintes, o que não foi aplicado como determinava a lei em pleitos anteriores “sem prejuízo do cumprimento da cota estabelecida nesta Emenda”.

O texto aprovado prevê cota de 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para serem destinados às candidaturas de pessoas pretas e pardas “nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e estratégias partidárias.”

A previsão de renegociação das dívidas pelo descumprimento das cotas foi inserida no texto nesta quinta-feira pelo relator, deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse nesta quinta-feira que a proposta foi construída para garantir aos partidos o cumprimrnto das cotas. “Esta Casa está construindo um texto para, ao invés de anistiar, entregar aos partidos o cumprimento dessas cotas”, afirmou.

A PEC propõe ainda a criação de um Programa de Recuperação Fiscal (Refis) para renegociação das dívidas existentes, com a possibilidade de uso do Fundo Partidário, recurso público repassado às legendas para manutenção de suas respectivas atividades, para o pagamento dentro de um prazo até 180 meses. O texto também propõe a inclusão na Constituição da isenção tributária aos partidos e seus respectivos institutos e fundações.

As regras valem para “órgãos partidários nacionais, estaduais, municipais e zonais e atingem os processos de prestação de contas de exercício financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido julgados ou que estejam em execução, mesmo que transitados em julgado.”

PEC tem adesão de quase todos os partidos

O texto tem adesão de quase todos os partidos com representação no Congresso. Apenas o Novo e o bloco PSOL-Rede votaram contra a matéria nesta quinta-feira. Mais cedo, na votação do primeiro turno, 344 deputados se posicionaram a favor e 89 votaram contra.

A PEC chegou a ser pautada para votação no plenário da Câmara em junho, mas no final do mesmo dia o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a retirou da pauta. Na ocasião, Lira havia indicado aos líderes da Câmara que só colocaria em votação a matéria se houvesse indicação de que ela avançaria também no Senado. O recuo se deu após a indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de que a pauta não seria apreciada em regime de urgência e seguiria sua tramitação normal na Casa.