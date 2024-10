Cabo Frio: bolsonarista aliado de Castro lidera corrida eleitoral isolado

Pólo turístico do litoral fluminense, a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, tem um aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro como amplo favorito à prefeitura. O deputado estadual Sérgio Azevedo Filho, conhecido como Doutor Serginho (PL), lidera a corrida eleitoral com 61,3% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 1º, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A atual prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), aparece em segundo lugar com 22,3% do eleitorado. Vice-prefeita eleita pelo Podemos em 2020, ela assumiu o Executivo após a morte do prefeito José Bonifácio (PDT), em julho de 2023, e disputa a reeleição em coligação com o PT e partidos da base de esquerda do governo federal.

Em seguida estão o ex-vereador Rafael Peçanha (REDE), com 4,1%; o motorista Vinícius Seguraço (UP), com 1%; e o engenheiro Fernando Luiz Cardoso (Novo), com 0,8%, tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp). Votos brancos e nulos somam 6,2%, e outros 4,4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Ex-secretário é líder de Castro na Alerj

Deputado estadual em segundo mandato, Doutor Serginho é líder da bancada do governador Cláudio Castro (PL) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O bolsonarista ocupou a secretaria estadual de Ciência e Tecnologia e deixou o cargo para disputar a prefeitura pelo Republicanos em 2020, quando foi derrotado por José Bonifácio por 44,7% contra 33,7% dos votos.

Não há possibilidade de segundo turno das eleições municipais em Cabo Frio, uma vez que o município do litoral fluminense possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Cabo Frio entre os dias 27 e 30 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é RJ-06031/2024.