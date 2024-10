Boulos esboça reação, mas Nunes é o favorito a vencer em São Paulo

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) conseguiu nos últimos dias reduzir a distância que o separa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na corrida eleitoral em São Paulo, mas é improvável que o candidato da esquerda consiga a virada na maior cidade do país.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado, Boulos conseguiu diminuir a diferença para Nunes de 22 pontos (em pesquisa feita entre 8 e 9 de outubro) para 11 pontos (na sondagem divulgada no sábado, 26). Em votos totais, Nunes tem 48% contra 37% de Boulos.

A Quaest também aponta uma diferença de 11 pontos percentuais em seu levantamento divulgado no sábado (45% a 34%), um ponto a menos que a distância que separava os dois candidatos na primeira pesquisa divulgada pelo instituto no segundo turno, em 16 de outubro (45% a 33%).

Tanto no caso do Datafolha quanto da Quaest, as últimas sondagens foram feitas entre sexta-feira, 25, e sábado, 26, e, portanto, pegaram parcialmente eventuais efeitos do último debate, na TV Globo, e da sabatina de Boulos com o ex-candidato e coach Pablo Marçal, ambos feitos na sexta. As duas pesquisas também têm a mesma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Já o levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na noite de sexta-feira, 24, e feito entre os dias 21 e 24 de outubro, antes do debate na Globo e da sabatina de Marçal, mostra uma diferença de 10,5 pontos percentuais a favor de Nunes (51,2% contra 40,7% de Boulos) – a vantagem é a menor desde que o instituto começou a projetar a disputa em segundo turno entre os dois candidatos na atual campanha eleitoral (veja quadro abaixo).

Continua após a publicidade

Votos válidos

Quando são levados em consideração apenas os votos válidos, as diferenças de Nunes para Boulos são: quatorze pontos no Datafolha (57%a 43%), dez pontos na Quaest (55% a 45%) e 11,4 pontos no Paraná Pesquisas (55,7% a 44,3%).

Histórico não ajuda Boulos

Além da boa vantagem de Ricardo Nunes, uma virada de Boulos na reta final também é improvável em razão do histórico do eleitorado paulistano: desde que o segundo turno foi instituído nas eleições municipais, em oito eleições, em apenas uma delas, a de 2012, o candidato que ficou em segundo lugar no primeiro turno (Fernando Haddad, do PT) venceu a disputa na etapa final – ele bateu José Serra (PSDB) por 55,6% a 44,4%.

No primeiro turno, Boulos teve 29,07% dos votos válidos e chegou pouco atrás de Nunes (29,48%) e pouco à frente de Marçal (28,14%).