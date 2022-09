Bolsonaro faz Haddad ‘provar do próprio veneno’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desenterrou, fora de contexto, uma frase do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não ter ido ao debate VEJA, no sábado, 24.

“É bundão que chama o cara que foge de debate?”, perguntou Haddad no dia 24 de agosto de 2020. A pergunta era uma cutucada em Bolsonaro logo depois de uma declaração do presidente sobre Covid-19 durante uma coletiva. “Sempre fui atleta das Forças Armadas. É aquela história de atleta, né, que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega algum bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor”, disse então Bolsonaro aos repórteres. Ao publicar o post, Haddad, que havia sido derrotado por Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, fazia referência ao fato de o então presidenciável não ter ido à maioria dos debates naquela campanha eleitoral.

“Quando não compareci em 2018, por estar debilitado e por recomendação médica, em decorrência da facada dada por um militante de esquerda, o PT me massacrou. Hoje, lula foge por puro medo e por ser incapaz de explicar o maior esquema de corrupção da historia promovido pelo PT”, postou Bolsonaro em suas redes sociais após o debate VEJA.

Na campanha eleitoral de 2018, no entanto, Bolsonaro já havia decidido não participar de debates ainda no final de agosto, antes da facada desferida por Adélio Bispo, no dia 6 de setembro daquele ano.

De qualquer forma , como diz a expressão popular, Haddad “provou do próprio veneno”.